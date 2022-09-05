ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～MXSJリート、エフアンドエムがランクイン

2022年9月5日 14:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MXSJリート、エフアンドエムがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月5日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4934＞ Pアンチエイジ　　 　2590200 　117080　 2112.33% 20.89%
＜2138＞ クルーズ　　　　　 　13361300 　626080　 2034.12% 18.2%
＜4170＞ KaizenPF　 　13501800 　842480　 1502.63% 19.05%
＜6425＞ ユニバーサル　　　 　1724800 　128520　 1242.05% 15.84%
＜9360＞ 鈴与シンワ　　　　 　58100 　6680　 769.76% 5.83%
＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　 　150529 　33082　 355.02% 0.64%
＜3782＞ DDS　　　　　　 　16705900 　3757000　 344.66% 42.86%
＜2910＞ ロックフィルド　　 　196700 　46520　 322.83% -7.28%
＜4493＞ サイバセキュリ　　 　303000 　86460　 250.45% 9.41%
＜3739＞ コムシード　　　　 　365100 　110660　 229.93% -10.68%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　51100 　15680　 225.89% 0.68%
＜1475＞ iSTOPIX　　 　1462554 　451245　 224.12% 0%
＜3659＞ ネクソン　　　　　 　5327400 　1700380　 213.31% 6.62%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　85010 　27720　 206.67% -0.65%
＜4800＞ オリコン　　　　　 　151600 　54580　 177.76% 3.65%
＜6366＞ 千代化建　　　　　 　5438300 　1972920　 175.65% 6.95%
＜9621＞ 建設技研　　　　　 　52900 　20220　 161.62% 3.8%
＜3667＞ enish　　　　 　1834300 　730260　 151.18% 5.49%
＜4318＞ クイック　　　　　 　77800 　31660　 145.74% 1.02%
＜1597＞* MXSJリート　　 　183270 　77518　 136.42% 0.75%
<9627> アインHD　　　　 　442200 　195180　 126.56% -11.27%
<4653> ダイオーズ　　　　 　326500 　148100　 120.46% 0.07%
<2511> 野村外国債券　　　 　100570 　49108　 104.79% 0.05%
<6584> 三桜工　　　　　　 　236800 　121400　 95.06% 3.36%
<3692> FFRI　　　　　 　81100 　42100　 92.64% 7.2%
<7745> A＆Dホロン　　　 　256100 　139880　 83.09% -2.07%
<4771>* エフアンドエム　　 　79400 　43840　 81.11% 6.85%
<6786>* RVH　　　　　　 　10381500 　5882120　 76.49% 16.33%
<6083> ERI　　　　　　 　HD 　187400　 10822000.00% 0.7317%
<8929>* 青山財　　　　　　 　162400 　94260　 72.29% -0.11%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る