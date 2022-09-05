*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MXSJリート、エフアンドエムがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月5日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4934＞ Pアンチエイジ 2590200 117080 2112.33% 20.89%

＜2138＞ クルーズ 13361300 626080 2034.12% 18.2%

＜4170＞ KaizenPF 13501800 842480 1502.63% 19.05%

＜6425＞ ユニバーサル 1724800 128520 1242.05% 15.84%

＜9360＞ 鈴与シンワ 58100 6680 769.76% 5.83%

＜1486＞ 日興米債ヘ無 150529 33082 355.02% 0.64%

＜3782＞ DDS 16705900 3757000 344.66% 42.86%

＜2910＞ ロックフィルド 196700 46520 322.83% -7.28%

＜4493＞ サイバセキュリ 303000 86460 250.45% 9.41%

＜3739＞ コムシード 365100 110660 229.93% -10.68%

＜1345＞ 上場Jリート 51100 15680 225.89% 0.68%

＜1475＞ iSTOPIX 1462554 451245 224.12% 0%

＜3659＞ ネクソン 5327400 1700380 213.31% 6.62%

＜2562＞ 上場ダウH 85010 27720 206.67% -0.65%

＜4800＞ オリコン 151600 54580 177.76% 3.65%

＜6366＞ 千代化建 5438300 1972920 175.65% 6.95%

＜9621＞ 建設技研 52900 20220 161.62% 3.8%

＜3667＞ enish 1834300 730260 151.18% 5.49%

＜4318＞ クイック 77800 31660 145.74% 1.02%

＜1597＞* MXSJリート 183270 77518 136.42% 0.75%

<9627> アインHD 442200 195180 126.56% -11.27%

<4653> ダイオーズ 326500 148100 120.46% 0.07%

<2511> 野村外国債券 100570 49108 104.79% 0.05%

<6584> 三桜工 236800 121400 95.06% 3.36%

<3692> FFRI 81100 42100 92.64% 7.2%

<7745> A＆Dホロン 256100 139880 83.09% -2.07%

<4771>* エフアンドエム 79400 43840 81.11% 6.85%

<6786>* RVH 10381500 5882120 76.49% 16.33%

<6083> ERI HD 187400 10822000.00% 0.7317%

<8929>* 青山財 162400 94260 72.29% -0.11%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》