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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、「OPECプラス」閣僚級会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(8月) 49.2
09:30 総合PMI(8月) 48.9
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(8月) 54.0 55.5
10:45 中・財新総合PMI(8月) 54.0
14:00 印・サービス業PMI(8月) 55.5
14:00 印・総合PMI(8月) 56.6
16:00 トルコ・消費者物価指数(8月) 81.1％ 79.6％
16:00 スイス・GDP(4-6月) 2.9％ 4.4％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月) 50.2
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(8月) 49.2
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(7月) -1.2％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・サービス業PMI(8月) 55.8
22:00 ブ・総合PMI(8月) 55.3
米・株式市場は祝日のため休場(レーバーデー)
英・保守党党首選決選投票の結果発表
「OPECプラス」閣僚級会合
ベルギー・欧州連合(欧)ウクライナ会合
露・東方経済フォーラム(8日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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