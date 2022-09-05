ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、「OPECプラス」閣僚級会合など

2022年9月5日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(8月)　　49.2
09:30　総合PMI(8月)　　48.9


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(8月)　54.0　55.5
10:45　中・財新総合PMI(8月)　　54.0
14:00　印・サービス業PMI(8月)　　55.5
14:00　印・総合PMI(8月)　　56.6
16:00　トルコ・消費者物価指数(8月)　81.1％　79.6％
16:00　スイス・GDP(4-6月)　2.9％　4.4％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月)　　50.2
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(8月)　　49.2
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(7月)　　-1.2％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・サービス業PMI(8月)　　55.8
22:00　ブ・総合PMI(8月)　　55.3


米・株式市場は祝日のため休場(レーバーデー)

英・保守党党首選決選投票の結果発表

「OPECプラス」閣僚級会合

ベルギー・欧州連合(欧)ウクライナ会合

露・東方経済フォーラム(8日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る