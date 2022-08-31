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ＩＴｂｏｏｋＨＤ 大幅に4日ぶり反発、デジタル庁から地方公共団体基幹業務システムの調査研究を受託／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:18JST ＜1447＞ ＩＴｂｏｏｋＨＤ 422 +7
大幅に4日ぶり反発。グループのITbook（東京都江東区）がデジタル庁の「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に向けた環境整備の促進等に関する調査研究」を受託したと発表している。調査研究実施期間は9月から23年3月までの予定。地方公共団体情報システムで出力されるデータが、データ要件・連携要件標準仕様に適合していることを確認するシステムを新たに構築する。《ST》
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