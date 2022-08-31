*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、鉱工業生産指数、中製造業PMIなど

＜国内＞

08:50 百貨店・スーパー売上高(7月) 2.0％ 1.3％

08:50 小売売上高(7月) 0.3％ -1.3％

08:50 鉱工業生産指数(7月) -0.5％ 9.2％

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

14:00 住宅着工件数(7月) -3.9％ -2.2％

14:00 消費者態度指数(8月) 29.0 30.2



2023年度予算概算要求・税制改正要望の締め切り



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(8月) 49.5 49.0

10:30 中・非製造業PMI(8月) 52.6 53.8

10:30 中・総合PMI(8月) 52.5

16:00 トルコ・GDP(4-6月) 7.5％ 7.3％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 5.5％ 5.4％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 4.0％ 4.0％

19:30 印・財政赤字(7月) 1兆4795億ルピー

21:00 印・GDP(4-6月) 15.7％ 4.1％

21:00 南ア・貿易収支(7月) 202億ランド 242億ランド

21:00 ブ・全国失業率(7月) 9.3％

21:15 米・ADP全米雇用報告(8月) 12.8万人

21:30 ブ・基礎的財政収支(7月) -330億レアル

21:30 加・GDP(4-6月) 3.1％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月) 53.1 52.1



米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁が講演

インドネシア・G20環境・気候変動担当相会合

露・ガスプロム、パイプライン「ノルドストリーム」停止(9月2日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》