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今日の注目スケジュール：小売売上高、鉱工業生産指数、中製造業PMIなど

2022年8月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、鉱工業生産指数、中製造業PMIなど
＜国内＞
08:50　百貨店・スーパー売上高(7月)　2.0％　1.3％
08:50　小売売上高(7月)　0.3％　-1.3％
08:50　鉱工業生産指数(7月)　-0.5％　9.2％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(7月)　-3.9％　-2.2％
14:00　消費者態度指数(8月)　29.0　30.2


2023年度予算概算要求・税制改正要望の締め切り


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(8月)　49.5　49.0
10:30　中・非製造業PMI(8月)　52.6　53.8
10:30　中・総合PMI(8月)　　52.5
16:00　トルコ・GDP(4-6月)　7.5％　7.3％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(8月)　5.5％　5.4％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月)　4.0％　4.0％
19:30　印・財政赤字(7月)　　1兆4795億ルピー
21:00　印・GDP(4-6月)　15.7％　4.1％
21:00　南ア・貿易収支(7月)　202億ランド　242億ランド
21:00　ブ・全国失業率(7月)　　9.3％
21:15　米・ADP全米雇用報告(8月)　　12.8万人
21:30　ブ・基礎的財政収支(7月)　　-330億レアル
21:30　加・GDP(4-6月)　　3.1％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月)　53.1　52.1


米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁が講演

インドネシア・G20環境・気候変動担当相会合

露・ガスプロム、パイプライン「ノルドストリーム」停止(9月2日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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