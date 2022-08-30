関連記事
ダイコク電機 株主優待制度の内容決定
記事提供元：フィスコ
*15:15JST ダイコク電機---株主優待制度の内容決定
ダイコク電機＜6430＞は29日、2023年3月期の株主優待制度の内容を発表。
2022年9月末日の同社株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上所有の株主が対象となる。
保有数および保有期間に応じてクオカードを進呈する。
100株以上500株未満は1年未満が1,000円分、1年以上3年未満は2,000円分、3年以上は3,000円分。
500株以上1,000株未満は1年未満が2,000円分、1年以上3年未満は3,000円分、3年以上は4,000円分。
1,000株以上は1年未満が3,000円分、1年以上3年未満は4,000円分、3年以上は5,000円分。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 三和ホールディングス 住宅用ガレージシャッター「エレガノ」防火設備仕様に木目調スラット2色を追加 8/30 15:17
- 出来高変化率ランキング（14時台）～AMI、酉島製がランクイン 8/30 14:48
- コジマ 急落、配当・優待権利落ちで処分売りが優勢 8/30 14:43
- 宮入バルブ 急伸、水素利用のインフラ整備に向けた動きを好感 8/30 14:35
- 元気寿司 急伸、第1四半期の収益急拡大を好材料視 8/30 14:21