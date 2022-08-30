ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

ダイコク電機　株主優待制度の内容決定

2022年8月30日 15:15

印刷

記事提供元：フィスコ

*15:15JST ダイコク電機---株主優待制度の内容決定
ダイコク電機＜6430＞は29日、2023年3月期の株主優待制度の内容を発表。
2022年9月末日の同社株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上所有の株主が対象となる。
保有数および保有期間に応じてクオカードを進呈する。
100株以上500株未満は1年未満が1,000円分、1年以上3年未満は2,000円分、3年以上は3,000円分。
500株以上1,000株未満は1年未満が2,000円分、1年以上3年未満は3,000円分、3年以上は4,000円分。
1,000株以上は1年未満が3,000円分、1年以上3年未満は4,000円分、3年以上は5,000円分。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る