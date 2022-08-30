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ピアズ 大幅に3日ぶり反発、ロープレトレーニングシステムを第一フロンティア生命保険が導入／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST ＜7066＞ ピアズ 803 +13
大幅に3日ぶり反発。子会社のQualiagram（東京都港区）のロールプレイングトレーニングシステムサービス「mimik（ミミック）」が第一フロンティア生命保険（同）で本格導入されることが確定したと発表している。mimikは営業・接客を中心としたコミュニケーション能力の向上に必要な表現力を高めるトレーニングを効率的に行えるサービス。AIによる表現力解析やスコアリングによる定量的なフィードバックなどができる。《ST》
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