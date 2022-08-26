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証券各社レーティング（格下げ）:大気社、やまみなど5社

2022年8月26日 12:18

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記事提供元：フィスコ

*12:18JST 証券各社レーティング（格下げ）:大気社、やまみなど5社
■格下げ（※新規格付けの場合は弱気）銘柄名　　：大気社＜1979＞証券会社　：野村 変更前　　：「Buy」 変更後　　：「Neutral」

銘柄名　　：やまみ＜2820＞証券会社　：東海東京 変更前　　：「アウトP」 変更後　　：「Neutral」

銘柄名　　：プロレド＜7034＞証券会社　：東海東京 変更前　　：「アウトP」 変更後　　：「Neutral」

銘柄名　　：中国電＜9504＞証券会社　：みずほ 変更前　　：「中立」 変更後　　：「アンダーP」

銘柄名　　：南海電＜9044＞証券会社　：岩井コスモ 変更前　　：「A」 変更後　　：「B+」 《FA》

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