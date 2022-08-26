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証券各社レーティング（格下げ）:大気社、やまみなど5社
記事提供元：フィスコ
*12:18JST 証券各社レーティング（格下げ）:大気社、やまみなど5社
■格下げ（※新規格付けの場合は弱気）銘柄名 ：大気社＜1979＞証券会社 ：野村 変更前 ：「Buy」 変更後 ：「Neutral」
銘柄名 ：やまみ＜2820＞証券会社 ：東海東京 変更前 ：「アウトP」 変更後 ：「Neutral」
銘柄名 ：プロレド＜7034＞証券会社 ：東海東京 変更前 ：「アウトP」 変更後 ：「Neutral」
銘柄名 ：中国電＜9504＞証券会社 ：みずほ 変更前 ：「中立」 変更後 ：「アンダーP」
銘柄名 ：南海電＜9044＞証券会社 ：岩井コスモ 変更前 ：「A」 変更後 ：「B+」 《FA》
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