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8/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 8/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28479.01、+165.54）
・NYダウは上昇（33291.78、+322.55）
・ナスダック総合指数は上昇（12639.27、+207.74）
・シカゴ日経先物は上昇（28680、大阪比+170）
・SOX指数は上昇（2971.07、+104.88）
・VIX指数は低下（21.78、-1.04）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝136.40-50円
・米原油先物は下落（92.52、-2.37）
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・東京CPI（8月）
・ユーロ圏マネーサプライ（7月）
・ブラジルFGV建設コスト（8月）
・ブラジル経常収支（5月）
・ブラジル海外直接投資（5月）
・米卸売在庫（7月）
・米個人所得（7月）
・米個人消費支出（7月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（7月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で経済見通しに
ついてスピーチ
・中国工業企業利益（7月）
・チュニジア第8回アフリカ開発会議（TICAD8）開催、岸田首相が出席（27、28日）《ST》
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