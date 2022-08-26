*08:22JST 8/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28479.01、+165.54）

・NYダウは上昇（33291.78、+322.55）

・ナスダック総合指数は上昇（12639.27、+207.74）

・シカゴ日経先物は上昇（28680、大阪比+170）

・SOX指数は上昇（2971.07、+104.88）

・VIX指数は低下（21.78、-1.04）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝136.40-50円

・米原油先物は下落（92.52、-2.37）

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・東京CPI（8月）

・ユーロ圏マネーサプライ（7月）

・ブラジルFGV建設コスト（8月）

・ブラジル経常収支（5月）

・ブラジル海外直接投資（5月）

・米卸売在庫（7月）

・米個人所得（7月）

・米個人消費支出（7月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（7月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で経済見通しに

ついてスピーチ

・中国工業企業利益（7月）

・チュニジア第8回アフリカ開発会議（TICAD8）開催、岸田首相が出席（27、28日）《ST》