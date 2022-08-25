*07:26JST NY原油：続伸で94.89ドル、需給ひっ迫の思惑残る

NY原油先物10月限は続伸（NYMEX原油10月限終値：94.89 ↑1.15）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比+1.15ドルの94.89ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは92.79ドル-95.40ドル。ロンドン市場で95.40ドルまで買われた後、ニューヨーク市場で92.79ドルまで下げたが、主要産油国による減産観測や需給ひっ迫の思惑は残されており、通常取引終了後の時間外取引では主に95ドルを挟んだ水準で推移。《FA》