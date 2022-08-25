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今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、独IFO企業景況感指数、米GDP改定値など

2022年8月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、独IFO企業景況感指数、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　企業向けサービス価格指数(7月)　2.1％　2.0％
10:30　中村日銀審議委員が福岡県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見


月例経済報告(8月)


＜海外＞
07:45　NZ・小売売上高(4-6月)　　-0.5％
15:00　独・GDP改定値(4-6月)　1.5％　1.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　-0.03％
17:00　独・IFO企業景況感指数(8月)　86.6　88.6
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(8月)　　79.5
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　25万件
21:30　米・GDP改定値(4-6月)　-0.9％　-0.9％


韓・中央銀行が政策金利発表　2.50％　2.25％

米・カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」(27日まで)

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)

米・テスラが株式分割調整後ベースの取引開始


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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