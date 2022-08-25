*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、独IFO企業景況感指数、米GDP改定値など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)

08:50 企業向けサービス価格指数(7月) 2.1％ 2.0％

10:30 中村日銀審議委員が福岡県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見



月例経済報告(8月)



＜海外＞

07:45 NZ・小売売上高(4-6月) -0.5％

15:00 独・GDP改定値(4-6月) 1.5％ 1.5％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) -0.03％

17:00 独・IFO企業景況感指数(8月) 86.6 88.6

20:00 ブ・FGV消費者信頼感(8月) 79.5

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 25万件

21:30 米・GDP改定値(4-6月) -0.9％ -0.9％



韓・中央銀行が政策金利発表 2.50％ 2.25％

米・カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」(27日まで)

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)

米・テスラが株式分割調整後ベースの取引開始



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》