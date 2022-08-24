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サイジニア 大幅に3日続伸、運用型広告の効果改善のためのアカウント診断サービス提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:24JST ＜6031＞ サイジニア 1240 +58
大幅に3日続伸。運用型広告の効果改善に向けてアカウントを診断する新サービス「Campaign Doctor」の提供を開始すると発表している。広告レポートやGoogle Analyticsなどのデータ分析を通して現状の課題を抽出し、KPI（重要業績評価指標）達成のために必要な改善施策を提案する。予算進捗・効果検証・配信調整などをチェックし、広告が最大のパフォーマンスとなるようアシストするという。《ST》
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