*23:04JST 【市場反応】米・8月製造業PMIが予想下回り、ドル反落

米8月製造業PMI速報値は51.3と、7月52.2から予想以上に低下しパンデミックによる経済封鎖直後の20年7月来で最低となった。同月サービス業PMI速報値は44.1と、上昇予想に反し7月47.3から低下し20年5月来で最低。8月総合PMI速報値は45.0と、7月47.7に続き2カ月連続で50を割り込み20年5月来で最低となった。

米10年債利回りは3.074％から3.02％まで低下。ドル売りが反落し、ドル・円は137円60銭付近から136円65銭へ反落。ユーロ・ドルは0.9920ドルから0.9997ドルまで反発した。

【経済指標】

・米・8月製造業PMI速報値：51.3（予想：51.8、7月：52.2）

・米・8月サービス業PMI速報値：44.1（予想：49.80、7月：47.3）

・米・8月総合PMI速報値：45.0（7月：47.7）《KY》