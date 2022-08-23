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音楽フェス「山人音楽祭 2022」群馬・高崎芸術劇場で、国内ロックバンドが集結

2022年8月23日 15:33

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記事提供元：ファッションプレス

　音楽フェス「山人音楽祭 2022」が、2022年12月3日(土)に群馬・高崎芸術劇場にて開催される。

■群馬の音楽フェス「山人音楽祭」とは

　「山人音楽祭」は、群馬ロックフェスティバルとして2012年にスタートした音楽フェス。ロックバンド・G-FREAK FACTORY(ジー・フリーク・ファクトリー)が主宰を務め、国内のロックシーンを代表するアーティストが群馬の地に集結する。

2022年の出演アーティストは順次発表予定。過去の出演者にはザ・クロマニヨンズや打首獄門同好会、サンボマスター、ヤバいTシャツ屋さんなど豪華アーティストが登場しただけに、今年のラインナップにも期待が高まる。

■開催概要

　音楽フェス「山人音楽祭 2022」
開催日程：2022年12月3日(土)
会場：高崎芸術劇場
住所：群馬県高崎市栄町9-1
※チケット情報は未定。公式サイト(http://yamabito-ongakusai.com/2022/)にて順次情報解禁。

【問い合わせ先】
ディスク ガレージ
TEL：050-5533-0888(平日12:00～15:00)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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