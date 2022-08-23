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出来高変化率ランキング（13時台）～ストリームM、室町ケミカルなどがランクイン
*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ストリームM、室町ケミカルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月23日 13:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4772＞ ストリームM 5316400 85680 6104.95% 25.77%
＜4885＞ 室町ケミカル 3949700 306800 1187.39% -5.83%
＜4323＞ 日シス技術 193900 19320 903.62% 8.1%
＜6561＞ HANATOUR 354500 51700 585.69% 17.43%
＜4395＞ アクリート 5085500 1179720 331.08% -2.73%
＜1382＞ ホーブ 122300 35540 244.12% 10.91%
＜7205＞ 日野自 17945000 5217860 243.91% -5.56%
＜3966＞ ユーザベース 744600 223280 233.48% -3.36%
＜4199＞ ワンプラ 383000 114860 233.45% 0.96%
＜9201＞ JAL 10337700 3251460 217.94% 4.79%
＜3691＞ デジタルプラス 120900 40180 200.90% 18.12%
＜1475＞* iSTOPIX 408235 136851.6 198.30% -1.13%
＜5121＞ 藤コンポ 720900 242920 196.76% 5.63%
＜8388＞ 阿波銀 111800 39540 182.75% -1.31%
＜3099＞* 三越伊勢丹 3213300 1136860 182.65% 4.37%
＜9974＞* ベルク 26400 10120 160.87% -1.62%
＜7048＞ ベルトラ 712000 282100 152.39% 9.3%
＜2734＞ サーラ 412900 179860 129.57% 3.75%
＜8425＞ みずほリース 82800 36520 126.73% -1.02%
＜7806＞* MTG 123000 57160 115.19% 5.34%
<4531> 有機薬 246500 115420 113.57% 4.29%
<2674>* ハードオフ 164400 77820 111.26% 6.43%
<6798> SMK 25700 12180 111.00% 3.01%
<9726>* KNTCT 122000 58960 106.92% 6.37%
<1822>* 大豊建 59500 28920 105.74% -2.51%
<4708>* りらいあ 129000 63180 104.18% -1.84%
<8202>* ラオックス 1618500 796440 103.22% 9.41%
<6030>* アドベンチャー 216200 108560 99.15% 11.05%
<8242>* H2Oリテイル 520000 261780 98.64% 2.67%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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