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出来高変化率ランキング（13時台）～ストリームM、室町ケミカルなどがランクイン

2022年8月23日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ストリームM、室町ケミカルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月23日　13:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4772＞ ストリームM　　　 　5316400 　85680　 6104.95% 25.77%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　 　3949700 　306800　 1187.39% -5.83%
＜4323＞ 日シス技術　　　　 　193900 　19320　 903.62% 8.1%
＜6561＞ HANATOUR　 　354500 　51700　 585.69% 17.43%
＜4395＞ アクリート　　　　 　5085500 　1179720　 331.08% -2.73%
＜1382＞ ホーブ　　　　　　 　122300 　35540　 244.12% 10.91%
＜7205＞ 日野自　　　　　　 　17945000 　5217860　 243.91% -5.56%
＜3966＞ ユーザベース　　　 　744600 　223280　 233.48% -3.36%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　 　383000 　114860　 233.45% 0.96%
＜9201＞ JAL　　　　　　 　10337700 　3251460　 217.94% 4.79%
＜3691＞ デジタルプラス　　 　120900 　40180　 200.90% 18.12%
＜1475＞* iSTOPIX　　 　408235 　136851.6　 198.30% -1.13%
＜5121＞ 藤コンポ　　　　　 　720900 　242920　 196.76% 5.63%
＜8388＞ 阿波銀　　　　　　 　111800 　39540　 182.75% -1.31%
＜3099＞* 三越伊勢丹　　　　 　3213300 　1136860　 182.65% 4.37%
＜9974＞* ベルク　　　　　　 　26400 　10120　 160.87% -1.62%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　 　712000 　282100　 152.39% 9.3%
＜2734＞ サーラ　　　　　　 　412900 　179860　 129.57% 3.75%
＜8425＞ みずほリース　　　 　82800 　36520　 126.73% -1.02%
＜7806＞* MTG　　　　　　 　123000 　57160　 115.19% 5.34%
<4531> 有機薬　　　　　　 　246500 　115420　 113.57% 4.29%
<2674>* ハードオフ　　　　 　164400 　77820　 111.26% 6.43%
<6798> SMK　　　　　　 　25700 　12180　 111.00% 3.01%
<9726>* KNTCT　　　　 　122000 　58960　 106.92% 6.37%
<1822>* 大豊建　　　　　　 　59500 　28920　 105.74% -2.51%
<4708>* りらいあ　　　　　 　129000 　63180　 104.18% -1.84%
<8202>* ラオックス　　　　 　1618500 　796440　 103.22% 9.41%
<6030>* アドベンチャー　　 　216200 　108560　 99.15% 11.05%
<8242>* H2Oリテイル　　 　520000 　261780　 98.64% 2.67%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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