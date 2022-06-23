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今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、欧首脳会議など

2022年6月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、欧首脳会議など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(6月)　　53.3
09:30　サービス業PMI(6月)　　52.6
09:30　総合PMI(6月)　　52.3
10:00　コスモHDが株主総会を開催
14:30　東京地区百貨店売上高(5月)　　27.0％
14:30　全国百貨店売上高(5月)　　19.0％


ホームポジションが東証スタンダードに新規上場(公開価格:450円)

坪田ラボが東証グロースに新規上場(公開価格:470円)

ジャパンワランティサポートが東証グロースに新規上場(公開価格:1640円)


＜海外＞
16:30　独・製造業PMI(6月)　54.0　54.8
16:30　独・サービス業PMI(6月)　54.5　55.0
16:30　独・総合PMI(6月)　　53.7
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(6月)　53.7　54.6
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月)　55.5　56.1
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(6月)　　54.8
17:30　英・製造業PMI(6月)　　54.6
17:30　英・サービス業PMI(6月)　　53.4
17:30　英・総合PMI(6月)　　53.1
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　14.00％　14.00％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.9万件
21:30　米・経常収支(1-3月)　-2848億ドル　-2179億ドル
22:45　米・製造業PMI(6月)　56.3　57.0
22:45　米・サービス業PMI(6月)　53.7　53.4
22:45　米・総合PMI(6月)　　53.6
27:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　7.75％　7.00％


米・パウエルFRB議長が下院金融委員会で半期に1度の議会証言

米・FRBがストレステスト結果公表

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

欧・欧首脳会議(24日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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