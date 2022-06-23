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今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、欧首脳会議など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、欧首脳会議など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(6月) 53.3
09:30 サービス業PMI(6月) 52.6
09:30 総合PMI(6月) 52.3
10:00 コスモHDが株主総会を開催
14:30 東京地区百貨店売上高(5月) 27.0％
14:30 全国百貨店売上高(5月) 19.0％
ホームポジションが東証スタンダードに新規上場(公開価格:450円)
坪田ラボが東証グロースに新規上場(公開価格:470円)
ジャパンワランティサポートが東証グロースに新規上場(公開価格:1640円)
＜海外＞
16:30 独・製造業PMI(6月) 54.0 54.8
16:30 独・サービス業PMI(6月) 54.5 55.0
16:30 独・総合PMI(6月) 53.7
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(6月) 53.7 54.6
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月) 55.5 56.1
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(6月) 54.8
17:30 英・製造業PMI(6月) 54.6
17:30 英・サービス業PMI(6月) 53.4
17:30 英・総合PMI(6月) 53.1
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 14.00％ 14.00％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.9万件
21:30 米・経常収支(1-3月) -2848億ドル -2179億ドル
22:45 米・製造業PMI(6月) 56.3 57.0
22:45 米・サービス業PMI(6月) 53.7 53.4
22:45 米・総合PMI(6月) 53.6
27:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 7.75％ 7.00％
米・パウエルFRB議長が下院金融委員会で半期に1度の議会証言
米・FRBがストレステスト結果公表
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
欧・欧首脳会議(24日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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