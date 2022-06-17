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【市場反応】米5月景気先行指数、3カ月連続のマイナスもドル買い継続

2022年6月17日 23:10

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記事提供元：フィスコ

*23:10JST 【市場反応】米5月景気先行指数、3カ月連続のマイナスもドル買い継続
米コンファレンスボードが発表した5月景気先行指数は前月比-0.4％と、伸びは予想に一致し、3カ月連続のマイナスとなった。4月分は-0.4％と、-0.3％から下方修正された。

株式相場の回復に連れ米国債相場も軟調推移を維持。10年債利回りは3.25％まで上昇した。ドル買いも続きドル・円は134円95銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0508ドルから1.0466ドルまで下落した。

【経済指標】
・米・5月景気先行指数：前月比-0.4％（予想：-0.4％、4月：-0.4％←-0.3％）《KY》

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