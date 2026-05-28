*06:00JST NY株式：NYダウは182.60ドル高、ホルムズ海峡正常化期待が高まる

米国株式市場は小幅高。ダウ平均は182.60ドル高50644.28ドル、ナスダックは18.55ポイント安26674.73で取引を終了した。

ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の緩和が相場の支えとなった。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホルムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。セクター別では家庭・パーソナル用品が上昇、不動産管理・開発が下落した。

サイバーセキュリティのゼットスケーラー（ZS）は急落。前日に通期の業績見通しを引き上げたものの、メモリーコストの上昇などを背景に慎重な上方修正にとどまったことから失望売りが広がった。サイバー対策関連株としてクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）も連れ安した。

台湾積体電路製造（TSM）は上昇。エヌビディア（NVDA）のフアン最高経営責任者（CEO）が27日、台湾に年間約1500億ドルの投資計画を発表し、今後の業績拡大期待が高まった。JPモルガン・チェース（JPM）は下落。ダイモン最高経営責任者（CEO）が、同行が今後数年間で最大200億ドルを企業買収に費やす可能性があると述べた。

ソフトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）は第1四半期決算が市場予想を上回った他、アマゾンとの提携拡大が明らかとなり、時間外取引で急騰している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》