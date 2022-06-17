*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ

精密機器が下落率トップ。そのほか輸送用機器、金属製品、鉄鋼、ガラス・土石製品なども下落。一方、食料品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、陸運業、繊維業、小売業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 食料品 ／ 1,660.31 ／ 0.87

2. 電力・ガス業 ／ 373.25 ／ 0.66

3. 陸運業 ／ 1,764. ／ 0.39

4. 繊維業 ／ 572.85 ／ 0.29

5. 小売業 ／ 1,215.65 ／ 0.20

6. 水産・農林業 ／ 495.15 ／ 0.17

7. その他製品 ／ 3,568.01 ／ -0.59

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,990.89 ／ -0.76

9. 建設業 ／ 1,099.74 ／ -0.86

10. パルプ・紙 ／ 442.8 ／ -0.93

11. 医薬品 ／ 2,937.35 ／ -1.02

12. 石油・石炭製品 ／ 1,238.06 ／ -1.06

13. 証券業 ／ 347.24 ／ -1.22

14. 卸売業 ／ 2,048.31 ／ -1.25

15. 空運業 ／ 188.97 ／ -1.38

16. その他金融業 ／ 689.22 ／ -1.48

17. 保険業 ／ 1,292.52 ／ -1.51

18. 銀行業 ／ 156.92 ／ -1.63

19. 情報・通信業 ／ 4,527.04 ／ -1.64

20. 電気機器 ／ 3,235.06 ／ -2.15

21. サービス業 ／ 2,241.3 ／ -2.17

22. 化学工業 ／ 1,970.04 ／ -2.21

23. 海運業 ／ 1,084.99 ／ -2.24

24. 非鉄金属 ／ 997.9 ／ -2.25

25. ゴム製品 ／ 3,444.71 ／ -2.33

26. 不動産業 ／ 1,477.61 ／ -2.33

27. 鉱業 ／ 456.52 ／ -2.52

28. 機械 ／ 2,068.59 ／ -2.57

29. ガラス・土石製品 ／ 1,058.96 ／ -2.90

30. 鉄鋼 ／ 446.94 ／ -2.91

31. 金属製品 ／ 1,141.74 ／ -2.98

32. 輸送用機器 ／ 3,282.28 ／ -3.23

33. 精密機器 ／ 9,107.36 ／ -3.42《FA》