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6/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 6/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（30668.53、+303.70）
・ナスダック総合指数は上昇（11099.16、+270.81）
・シカゴ日経先物は上昇（26510、大阪比+230）
・SOX指数は上昇（2737.55、+47.66）
・VIX指数は下落（29.62、-3.07）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（26326.16、-303.70）
・1ドル＝134.00-10円
・米原油先物は下落（115.31、-3.62）
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易統計（5月）
・実質輸出入動向（5月）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀金融政策決定会合（1日目）
・自民党が参院選公約を発表
・ブラジル中央銀行が政策金利（SELICレート）発表
・ニュージーランドGDP速報（1-3月）
・中国新築住宅価格（5月）
・豪雇用統計（5月）
・ユーロ圏新車販売台数（5月）
・スイス国立銀行（中央銀行）が政策金利発表
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米住宅着工件数（5月
・米住宅建設許可件数（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（6月）
・ユーロ圏財務相会合
・米アドビなど決算発表
・南アフリカ、ブラジルは休場《ST》
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