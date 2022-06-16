*08:51JST 6/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（30668.53、+303.70）

・ナスダック総合指数は上昇（11099.16、+270.81）

・シカゴ日経先物は上昇（26510、大阪比+230）

・SOX指数は上昇（2737.55、+47.66）

・VIX指数は下落（29.62、-3.07）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化



弱気材料

・日経平均は下落（26326.16、-303.70）

・1ドル＝134.00-10円

・米原油先物は下落（115.31、-3.62）

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易統計（5月）

・実質輸出入動向（5月）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・自民党が参院選公約を発表

・ブラジル中央銀行が政策金利（SELICレート）発表

・ニュージーランドGDP速報（1-3月）

・中国新築住宅価格（5月）

・豪雇用統計（5月）

・ユーロ圏新車販売台数（5月）

・スイス国立銀行（中央銀行）が政策金利発表

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米住宅着工件数（5月

・米住宅建設許可件数（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（6月）

・ユーロ圏財務相会合

・米アドビなど決算発表

・南アフリカ、ブラジルは休場《ST》