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ＡＮＹＣＯＬＯＲ　一時ストップ高、23年4月期の営業利益予想31.5-55.3％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット

2022年6月15日 10:02

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記事提供元：フィスコ

*10:02JST ＜5032＞ ＡＮＹＣＯＬＯＲ 7700 +860
一時ストップ高。23年4月期の営業利益予想を前期比31.5-55.3％増の55.10億-65.10億円と発表している。複数人のVTuberによるユニットプロデュース、バーチャルタレントアカデミーを通じた次世代のVTuber育成、英語圏など海外展開の深化などで成長実現を目指す。同時に発表した22年4月期の営業利益は188.6％増の41.91億円で着地した。ライブストリーミング領域などが順調に推移し、会社計画（37.85億円）を上回った。《ST》

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