*08:28JST 6/15

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（10828.35、+19.12）

・1ドル＝135.40-50円

・SOX指数は上昇（2689.89、+16.89）

・VIX指数は低下（32.69、-1.33）

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（26629.86、-357.58）

・NYダウは下落（30364.83、-151.91）

・シカゴ日経先物は下落（26420、大阪比-240）

・米原油先物は下落（118.93、-2.00）

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・コア機械受注（4月）

・国債買いオペ

・第3次産業活動指数（4月）

・石油製品価格（13日）

・訪日外国人数（5月）

・衆院本会議（通常国会会期末）

・国債市場特別参加者会合

・トヨタ＜7203＞が株主総会

・NZ経常収支（1-3月）

・中国鉱工業生産指数（5月）

・中国小売売上高（5月）

・中国不動産投資（5月）

・中国固定資産投資（都市部）（5月）

・中国調査失業率（5月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）

・ユーロ圏貿易収支（4月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（6月）

・米輸出入物価指数（5月）

・米小売売上高（5月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）

・米NAHB住宅市場指数（6月）

・米企業在庫（4月）

・露GDP（1-3月）

・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・米下院特別委員会の連邦議会議事堂襲撃事件公聴会

・露サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（18日まで）《ST》