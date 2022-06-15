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6/15の強弱材料
*08:28JST 6/15
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（10828.35、+19.12）
・1ドル＝135.40-50円
・SOX指数は上昇（2689.89、+16.89）
・VIX指数は低下（32.69、-1.33）
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（26629.86、-357.58）
・NYダウは下落（30364.83、-151.91）
・シカゴ日経先物は下落（26420、大阪比-240）
・米原油先物は下落（118.93、-2.00）
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・コア機械受注（4月）
・国債買いオペ
・第3次産業活動指数（4月）
・石油製品価格（13日）
・訪日外国人数（5月）
・衆院本会議（通常国会会期末）
・国債市場特別参加者会合
・トヨタ＜7203＞が株主総会
・NZ経常収支（1-3月）
・中国鉱工業生産指数（5月）
・中国小売売上高（5月）
・中国不動産投資（5月）
・中国固定資産投資（都市部）（5月）
・中国調査失業率（5月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）
・ユーロ圏貿易収支（4月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（6月）
・米輸出入物価指数（5月）
・米小売売上高（5月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）
・米NAHB住宅市場指数（6月）
・米企業在庫（4月）
・露GDP（1-3月）
・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・米下院特別委員会の連邦議会議事堂襲撃事件公聴会
・露サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（18日まで）《ST》
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