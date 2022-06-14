関連記事
Ｐアンチエイジ ストップ安売り気配、22年7月期の営業利益予想を下方修正、減益見通しに転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:33JST ＜4934＞ Ｐアンチエイジ 3110 ウ -
ストップ安売り気配。22年7月期の営業利益を従来予想の60.00億円から23.00億円（前期実績46.80億円）に下方修正している。主力製品の「デュオ ザ クレンジングバーム ブラックリペア」の動向が落ち着きを見せたことに加え、他社による同種製品の投入が相次ぎ、競争環境が激化した。広告規制による新規獲得活動の遅れや中国の法規制によるマーケティング施策の見直しなども利益を押し下げ、見通しを増益から減益に転換した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＶＡＬＵＥＮＥＸ ストップ高買い気配、22年7月期第3四半期営業損益は黒字転換、通期予想上回る／新興市場スナップショット 6/14 13:42
- ストリームM 年初来高値、総括プロデューサーがサウジ文化部長官と会談、アーティスト発掘で議論／新興市場スナップショット 6/14 13:31
- サーキュ 大幅に4日ぶり反発、22年7月期第3四半期の営業利益36.5％増、上限8万2600株の自社株買い／新興市場スナップショット 6/14 09:41
- スマレジ 大幅に反発、22年4月期の営業利益は会社計画超過、上限39万株の自社株買い／新興市場スナップショット 6/14 09:31
- ビジョナル 大幅に3日ぶり反発、22年7月期の営業利益予想を上方修正、人材採用支援市場が活況／新興市場スナップショット 6/14 09:23