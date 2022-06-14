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Ｐアンチエイジ　ストップ安売り気配、22年7月期の営業利益予想を下方修正、減益見通しに転換／新興市場スナップショット

2022年6月14日 13:33

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記事提供元：フィスコ

*13:33JST ＜4934＞ Ｐアンチエイジ 3110 ウ -
ストップ安売り気配。22年7月期の営業利益を従来予想の60.00億円から23.00億円（前期実績46.80億円）に下方修正している。主力製品の「デュオ ザ クレンジングバーム ブラックリペア」の動向が落ち着きを見せたことに加え、他社による同種製品の投入が相次ぎ、競争環境が激化した。広告規制による新規獲得活動の遅れや中国の法規制によるマーケティング施策の見直しなども利益を押し下げ、見通しを増益から減益に転換した。《ST》

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