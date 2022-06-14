ＶＡＬＵＥＮＥＸ　ストップ高買い気配、22年7月期第3四半期営業損益は黒字転換、通期予想上回る／新興市場スナップショット

*13:42JST ＜4422＞ ＶＡＬＵＥＮＥＸ 1022 カ -

ストップ高買い気配。22年7月期第3四半期累計（21年8月-22年4月）の営業損益を0.76億円の黒字（前年同期実績は1.23億円の赤字）と発表している。コンサルティングサービスやASPサービスの販売拡大に取り組んだことが奏功し、黒字に転換した。通期予想は0.16億円の黒字で据え置いた。第3四半期累計時点で既に大きく上回っており、会社計画を上回って着地する可能性があるとの期待が広がっているようだ。《ST》