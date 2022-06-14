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Hamee　大幅続落、足元の収益成長鈍化をマイナス視へ

2022年6月14日 10:34

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記事提供元：フィスコ

*10:34JST Hamee---大幅続落、足元の収益成長鈍化をマイナス視へ
Hamee＜3134＞は大幅続落。前日に22年4月期の決算を発表、営業利益は22億円で前期比1.0％増益、従来予想の22.5億円をやや下回る着地。年間配当金は従来計画の20.5円から22.5円に引き上げている。23年4月期営業利益は22.9億円で同4.1％増益の見通しで、年間配当金は前期比据え置きを計画。中期計画も公表しており、25年4月期営業利益は58.6億円と高い成長を見込んでいるが、今期増益率が想定よりも鈍いことをマイナス視の動き優勢に。《ST》

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