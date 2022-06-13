*08:17JST 6/13

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝134.50-60円

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（27824.29、-422.24）

・NYダウは下落（31392.79、-880.00）

・ナスダック総合指数は下落（11340.02、-414.20）

・シカゴ日経先物は下落（27325、大阪比-525）

・SOX指数は下落（2831.98、-105.81）

・VIX指数は上昇（27.75、+1.66）

・米原油先物は下落（120.67、-0.84）

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・法人企業景気予測調査（4-6月期）

・産業機械受注（4月）

・投信概況（5月）

・国の債務管理に関する研究会

・神戸物産＜3038＞、エイチ・アイ・エス＜9603＞など決算発表

・インド消費者物価指数（5月）

・英商品貿易収支（4月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米オラクルなど決算発表

・中国資金調達総額（5月、15日までに）

・中国マネーサプライ（5月、15日までに）

・中国元建て新規貸出残高（5月、15日までに）

・豪、ギリシャ、ロシアは休場《ST》