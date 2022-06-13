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6/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 6/13
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝134.50-60円
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（27824.29、-422.24）
・NYダウは下落（31392.79、-880.00）
・ナスダック総合指数は下落（11340.02、-414.20）
・シカゴ日経先物は下落（27325、大阪比-525）
・SOX指数は下落（2831.98、-105.81）
・VIX指数は上昇（27.75、+1.66）
・米原油先物は下落（120.67、-0.84）
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・法人企業景気予測調査（4-6月期）
・産業機械受注（4月）
・投信概況（5月）
・国の債務管理に関する研究会
・神戸物産＜3038＞、エイチ・アイ・エス＜9603＞など決算発表
・インド消費者物価指数（5月）
・英商品貿易収支（4月）
・ブラジル貿易収支（先週）
・米オラクルなど決算発表
・中国資金調達総額（5月、15日までに）
・中国マネーサプライ（5月、15日までに）
・中国元建て新規貸出残高（5月、15日までに）
・豪、ギリシャ、ロシアは休場《ST》
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