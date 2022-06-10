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エッジテクノロジ 大幅に5日続伸、23年4月期の営業利益予想48.2％増、前期利益は5.7倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:27JST ＜4268＞ エッジテクノロジ 1312 +194
大幅に5日続伸。23年4月期の営業利益予想を前期比48.2％増の3.11億円と発表している。AI関連市場の需要拡大に対応するとともに既存事業の強化に取り組み、主力のAIソリューションサービスを中心に業績が拡大する見通し。同時に発表した22年4月期の営業利益は467.6％増の2.10億円で着地した。リカーリング型顧客（過去4四半期連続でサービスを利用した顧客）との取引が増え、利益押し上げに貢献した。《ST》
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