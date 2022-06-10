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出来高変化率ランキング（10時台）～ベイシス、イワキポンプなどがランクイン

2022年6月10日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベイシス、イワキポンプなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月10日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5233＞ 太平洋セメ　　　　 1469200 　383940　 282.66% 9.03%
＜1456＞ 225ベア　　　　　54301 　16312　 232.89% 1.33%
＜3773＞ AMI　　　　　　　137000 　42960　 218.9% 4.15%
＜6184＞ 鎌倉新書　　　　　　933500 　318420　 193.17% 2.5%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　6675600 　2320780　 187.64% -2.63%
＜5232＞ 住友大阪　　　　　　626800 　219140　 186.03% 7.21%
＜1656＞* iS米債7　　　　　41413 　15275　 171.12% 0.14%
＜4068＞* ベイシス　　　　　　43500 　16800　 158.93% 9.06%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　685900 　273100　 151.15% -1.98%
＜2041＞* NYダウベア　　　　40308 　16336.6　 146.73% 1.99%
＜6666＞ リバーエレテク　　　198400 　82180　 141.42% 2.26%
＜4571＞ ナノキャリア　　　　2969200 　1273140　 133.22% -1.5%
＜6315＞ TOWA　　　　　　1096000 　477920　 129.33% -6.91%
＜4051＞* GMO−FG　　　　72900 　34520　 111.18% -7.47%
＜2702＞ マクドナルド　　　　1606200 　816860　 96.63% 0.2%
＜9722＞ 藤田観　　　　　　　173200 　89020　 94.56% 5.47%
＜4238＞ ミライアル　　　　　628500 　328220　 91.49% 3.53%
＜1928＞ 積水ハウス　　　　　3543900 　1960900　 80.73% 2.89%
＜6237＞* イワキポンプ　　　　75200 　42420　 77.27% -2.57%
＜4151＞ 協和キリン　　　　　1188600 　674260　 76.28% 4.11%
<4680> ラウンドワン　　　　1695500 　970420　 74.72% 8.81%
<1305>* ETFTPX　　　　270530 　160628　 68.42% -0.93%
<4584>* キッズバイオ　　　　492500 　296020　 66.37% 2.68%
<2910> ロックフィルド　　　162700 　100160　 62.44% -3.84%
<3772>* ウェルスマネジ　　　51400 　33020　 55.66% 7.96%
<6696>* トラースOP　　　　881300 　569500　 54.75% -0.91%
<4599> ステムリム　　　　　296500 　193420　 53.29% 1.72%
<1929> 日特建　　　　　　　118900 　79180　 50.16% -1.74%
<3491>* GA TECH　　　　117300 　78520　 49.39% 0.71%
<9873> 日本KFC　　　　　52600 　35300　 49.01% -0.14%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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