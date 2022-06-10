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出来高変化率ランキング（10時台）～ベイシス、イワキポンプなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベイシス、イワキポンプなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月10日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5233＞ 太平洋セメ 1469200 383940 282.66% 9.03%
＜1456＞ 225ベア 54301 16312 232.89% 1.33%
＜3773＞ AMI 137000 42960 218.9% 4.15%
＜6184＞ 鎌倉新書 933500 318420 193.17% 2.5%
＜4169＞ エネチェンジ 6675600 2320780 187.64% -2.63%
＜5232＞ 住友大阪 626800 219140 186.03% 7.21%
＜1656＞* iS米債7 41413 15275 171.12% 0.14%
＜4068＞* ベイシス 43500 16800 158.93% 9.06%
＜7513＞ コジマ 685900 273100 151.15% -1.98%
＜2041＞* NYダウベア 40308 16336.6 146.73% 1.99%
＜6666＞ リバーエレテク 198400 82180 141.42% 2.26%
＜4571＞ ナノキャリア 2969200 1273140 133.22% -1.5%
＜6315＞ TOWA 1096000 477920 129.33% -6.91%
＜4051＞* GMO−FG 72900 34520 111.18% -7.47%
＜2702＞ マクドナルド 1606200 816860 96.63% 0.2%
＜9722＞ 藤田観 173200 89020 94.56% 5.47%
＜4238＞ ミライアル 628500 328220 91.49% 3.53%
＜1928＞ 積水ハウス 3543900 1960900 80.73% 2.89%
＜6237＞* イワキポンプ 75200 42420 77.27% -2.57%
＜4151＞ 協和キリン 1188600 674260 76.28% 4.11%
<4680> ラウンドワン 1695500 970420 74.72% 8.81%
<1305>* ETFTPX 270530 160628 68.42% -0.93%
<4584>* キッズバイオ 492500 296020 66.37% 2.68%
<2910> ロックフィルド 162700 100160 62.44% -3.84%
<3772>* ウェルスマネジ 51400 33020 55.66% 7.96%
<6696>* トラースOP 881300 569500 54.75% -0.91%
<4599> ステムリム 296500 193420 53.29% 1.72%
<1929> 日特建 118900 79180 50.16% -1.74%
<3491>* GA TECH 117300 78520 49.39% 0.71%
<9873> 日本KFC 52600 35300 49.01% -0.14%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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