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ハウテレビジョン 大幅に反落、23年1月期第1四半期の営業損益は黒字転換も進捗率8％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:08JST ＜7064＞ ハウテレビジョン 2388 -261
大幅に反落。23年1月期第1四半期（22年2-4月）の営業損益を0.24億円の黒字（前年同期実績は0.38億円の赤字）と発表している。キャリアプラットフォーム事業の累積取引社数が734社（前期末比で26社増）、累積会員数が39万7639人（同1万4662人増）となり、黒字転換を後押しした。通期予想は前期比542.4％増の3.00億円の黒字で据え置き。進捗率が8％にとどまったことが嫌気され、利益確定売りが広がっているようだ。《ST》
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