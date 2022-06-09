関連記事
エネチェンジ ストップ高、運営する脱炭素エネルギーファンドに三井住友信託銀が出資／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:04JST ＜4169＞ エネチェンジ 797 +100
ストップ高。共同運営する海外特化型の脱炭素エネルギーファンド「Japan Energyファンド」の第2号ファンド「Japan Energy Capital2号ファンド」に、新たに三井住友信託銀行が出資すると発表している。同銀は脱炭素に資する事業や企業、ファンドを含めた各種領域に対して30年度までに累計5000億円を投資する計画で、今回の第2号ファンドへの投資はその一環として実施されるという。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ハウテレビジョン 大幅に反落、23年1月期第1四半期の営業損益は黒字転換も進捗率8％／新興市場スナップショット 6/ 9 14:08
- アイリッジ 大幅に続伸、コーナン商事のスマホアプリの開発支援／新興市場スナップショット 6/ 9 14:06
- ホープ ストップ高買い気配、23年3月期の営業損益予想は黒字転換、広告事業で利益率向上／新興市場スナップショット 6/ 9 09:52
- エーアイ 大幅に続伸、上限10万株の自社株買い、発行済総数の1.98％／新興市場スナップショット 6/ 9 09:43
- ジーニー 大幅に続伸、Google Cloud Buildパートナーに認定、利用や導入をサポート／新興市場スナップショット 6/ 9 09:28