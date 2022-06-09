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エネチェンジ　ストップ高、運営する脱炭素エネルギーファンドに三井住友信託銀が出資／新興市場スナップショット

2022年6月9日 14:04

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記事提供元：フィスコ

*14:04JST ＜4169＞ エネチェンジ 797 +100
ストップ高。共同運営する海外特化型の脱炭素エネルギーファンド「Japan Energyファンド」の第2号ファンド「Japan Energy Capital2号ファンド」に、新たに三井住友信託銀行が出資すると発表している。同銀は脱炭素に資する事業や企業、ファンドを含めた各種領域に対して30年度までに累計5000億円を投資する計画で、今回の第2号ファンドへの投資はその一環として実施されるという。《ST》

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