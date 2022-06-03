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タトラスの新作ポロシャツ、“ヤシの木”プリント&ポップなイエローラインなど

2022年6月3日 11:15

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記事提供元：ファッションプレス

　タトラス(TATRAS)の2022年春夏コレクションから新作としてポロシャツが登場。タトラス コンセプトストア 青山店、日比谷店、大阪店ほかにて販売される。

■タイトシルエットの新作ポロシャツ

　タトラスの新作ポロシャツコレクションは、タイトなサイズ感×コンパクトな襟が特徴。メンズ7型、ウィメンズ2型で展開される。

■メンズ - ロゴペイント&“ヤシの木”

　胸元にアイコニックな“スターロゴ”をあしらったメンズポロシャツ「ケバ(KEBA)」。バックにはペイント風にブランド名を描き、後ろ姿も印象的な一着に仕上げた。カラーはベーシックなブラック×ホワイトの他、ポップなイエロー×グレー、爽やかなダスティブルー×ホワイトなどを用意する。

　「アボウェ(ABOWE)」は、“ヤシの木”のシルエットをボディや袖へ大胆に配した、夏らしい一着。ブラックが基調のカラーリングや、クリーンな印象のホワイトカラーがラインナップする。

■ウィメンズ - くすみブルーやイエローライン

　ウィメンズでは、前立てリブが印象的なポロシャツ「ヴィーノ(VINO)」が登場。吸水・速乾に優れた機能素材を採用し、快適な着心地を叶えた。カラーはダスティブルーや、オフホワイト地×アイキャッチーなイエローライン等が揃う。また、バックにポップな書体でブランド名を記した「ザボ(ZABO)」も要チェックだ。

■機能素材バッグ&ジャケットも

　さらに、耐久性の高いナイロン素材を使用したボストンバッグ「ミスア(MISSUA)」やゴルフバッグといったバッグコレクションの他、トラックジャケット、テーラードジャケットなどのウェアも展開される。

【詳細】
タトラス新作ウェア
発売時期：2022年5月 ※現在発売中
取扱店舗：タトラス コンセプトストア 青山店日比谷店大阪店伊勢丹新宿店、タトラス 名古屋店渋谷店、公式オンラインストア
アイテム例：
・メンズポロシャツ「ケバ」26,400円
・メンズポロシャツ「アボウェ」26,400円
・ウィメンズポロシャツ「ヴィーノ」24,200円
・ウィメンズポロシャツ「ザボ」24,200円
・ボストンバッグ「ミスア」104,500円

【問い合わせ先】
タトラス コンセプトストア 青山店
TEL：03-3407-2700

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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