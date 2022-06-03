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6/3の強弱材料

2022年6月3日 08:37

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記事提供元：フィスコ

*08:37JST 6/3
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（33248.28、+435.05）
・ナスダック総合指数は上昇（12316.90、+322.44）
・シカゴ日経先物は上昇（27775、大阪比+315）
・SOX指数は上昇（3157.98、+108.96）
・VIX指数は低下（24.72、-0.97）
・米原油先物は上昇（116.87、+1.61）
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料
・日経平均は下落（27413.88、-44.01）
・1ドル＝129.80-90円
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・サービス業PMI（5月）
・総合PMI（5月）
・企業物価指数2020年基準改定
・独貿易収支（4月）
・トルコ消費者物価指数（5月）
・ユーロ圏サービス業PMI（5月）
・ユーロ圏総合PMI（5月）
・ユーロ圏小売売上高（4月）
・ブラジル鉱工業生産（4月）
・米非農業部門雇用者数（5月）
・米失業率（5月）
・米平均時給（5月）
・米ISM非製造業景況指数（5月）
・欧州連合（EU）外相理事会
・中国、香港、台湾、英国は休場
・中国天安門事件から33年（6月4日）《ST》

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