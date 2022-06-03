*08:37JST 6/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33248.28、+435.05）

・ナスダック総合指数は上昇（12316.90、+322.44）

・シカゴ日経先物は上昇（27775、大阪比+315）

・SOX指数は上昇（3157.98、+108.96）

・VIX指数は低下（24.72、-0.97）

・米原油先物は上昇（116.87、+1.61）

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（27413.88、-44.01）

・1ドル＝129.80-90円

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・サービス業PMI（5月）

・総合PMI（5月）

・企業物価指数2020年基準改定

・独貿易収支（4月）

・トルコ消費者物価指数（5月）

・ユーロ圏サービス業PMI（5月）

・ユーロ圏総合PMI（5月）

・ユーロ圏小売売上高（4月）

・ブラジル鉱工業生産（4月）

・米非農業部門雇用者数（5月）

・米失業率（5月）

・米平均時給（5月）

・米ISM非製造業景況指数（5月）

・欧州連合（EU）外相理事会

・中国、香港、台湾、英国は休場

・中国天安門事件から33年（6月4日）《ST》