関連記事
6/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 6/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33248.28、+435.05）
・ナスダック総合指数は上昇（12316.90、+322.44）
・シカゴ日経先物は上昇（27775、大阪比+315）
・SOX指数は上昇（3157.98、+108.96）
・VIX指数は低下（24.72、-0.97）
・米原油先物は上昇（116.87、+1.61）
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（27413.88、-44.01）
・1ドル＝129.80-90円
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・サービス業PMI（5月）
・総合PMI（5月）
・企業物価指数2020年基準改定
・独貿易収支（4月）
・トルコ消費者物価指数（5月）
・ユーロ圏サービス業PMI（5月）
・ユーロ圏総合PMI（5月）
・ユーロ圏小売売上高（4月）
・ブラジル鉱工業生産（4月）
・米非農業部門雇用者数（5月）
・米失業率（5月）
・米平均時給（5月）
・米ISM非製造業景況指数（5月）
・欧州連合（EU）外相理事会
・中国、香港、台湾、英国は休場
・中国天安門事件から33年（6月4日）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など 6/ 3 06:30
- 6/2の強弱材料 6/ 2 08:45
- 今日の注目スケジュール：米ADP全米雇用報告、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など 6/ 2 06:30
- 6/1の強弱材料 6/ 1 08:16
- 今日の注目スケジュール：設備投資、製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 6/ 1 06:30