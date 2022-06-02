*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか医薬品、精密機器、サービス業、水産・農林なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか保険業、ゴム製品、その他 金融業、鉄鋼なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,229.59 ／ 0.78

2. 保険業 ／ 1,332.79 ／ 0.55

3. ゴム製品 ／ 3,551.25 ／ 0.53

4. その他金融業 ／ 723.74 ／ 0.25

5. 鉄鋼 ／ 486.07 ／ 0.19

6. 電力・ガス業 ／ 369.79 ／ 0.13

7. 機械 ／ 2,211.73 ／ 0.00

8. 輸送用機器 ／ 3,449.78 ／ -0.01

9. 繊維業 ／ 560.65 ／ -0.05

10. 建設業 ／ 1,107.85 ／ -0.16

11. 不動産業 ／ 1,513.2 ／ -0.16

12. 非鉄金属 ／ 1,052.81 ／ -0.22

13. 証券業 ／ 362.32 ／ -0.24

14. 海運業 ／ 1,265.24 ／ -0.27

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,049.09 ／ -0.29

16. 銀行業 ／ 157.22 ／ -0.30

17. 陸運業 ／ 1,780.2 ／ -0.36

18. 小売業 ／ 1,251.58 ／ -0.39

19. 卸売業 ／ 2,104.98 ／ -0.40

20. ガラス・土石製品 ／ 1,090.25 ／ -0.40

21. 化学工業 ／ 2,093.27 ／ -0.62

22. パルプ・紙 ／ 447.61 ／ -0.62

23. 空運業 ／ 199.83 ／ -0.67

24. 食料品 ／ 1,643.41 ／ -0.80

25. 金属製品 ／ 1,184.11 ／ -0.81

26. 電気機器 ／ 3,518.03 ／ -0.81

27. 情報・通信業 ／ 4,795.68 ／ -0.88

28. その他製品 ／ 3,658.87 ／ -1.08

29. 水産・農林業 ／ 480.66 ／ -1.23

30. サービス業 ／ 2,462.53 ／ -1.68

31. 精密機器 ／ 9,781.21 ／ -1.70

32. 医薬品 ／ 3,015.88 ／ -2.11

33. 鉱業 ／ 439.07 ／ -2.12《FA》