*08:45JST 6/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27457.89、+178.09）

・1ドル＝130.00-10円

・VIX指数は低下（25.69、-0.50）

・米原油先物は上昇（115.26、+0.59）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・NYダウは下落（32813.23、-176.89）

・ナスダック総合指数は下落（11994.46、-86.93）

・シカゴ日経先物は下落（27430、大阪比-70）

・SOX指数は下落（3049.03、-49.66）

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・マネタリーベース（5月）

・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）

・10年物国債の入札

・ファーストリテ＜9983＞の国内ユニクロ売上推移速報（5月）

・東芝＜6502＞が経営方針説明会

・豪貿易収支（4月）

・スイス消費者物価指数（5月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（5月）

・ユーロ圏生産者物価指数（4月）

・ADP全米雇用報告（5月）

・米労働生産性改定値（1-3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米製造業受注（4月）

・米EIA週間原油在庫

・「OPECプラス」閣僚級会合

・英株式市場は祝日のため休場《ST》