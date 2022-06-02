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6/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:45JST 6/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27457.89、+178.09）
・1ドル＝130.00-10円
・VIX指数は低下（25.69、-0.50）
・米原油先物は上昇（115.26、+0.59）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・NYダウは下落（32813.23、-176.89）
・ナスダック総合指数は下落（11994.46、-86.93）
・シカゴ日経先物は下落（27430、大阪比-70）
・SOX指数は下落（3049.03、-49.66）
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・マネタリーベース（5月）
・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）
・10年物国債の入札
・ファーストリテ＜9983＞の国内ユニクロ売上推移速報（5月）
・東芝＜6502＞が経営方針説明会
・豪貿易収支（4月）
・スイス消費者物価指数（5月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（5月）
・ユーロ圏生産者物価指数（4月）
・ADP全米雇用報告（5月）
・米労働生産性改定値（1-3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米製造業受注（4月）
・米EIA週間原油在庫
・「OPECプラス」閣僚級会合
・英株式市場は祝日のため休場《ST》
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