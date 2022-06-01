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霞ヶ関キャピタル 大幅に5日続伸、三井物産デジタル・アセットマネジメントと不動産ファンドで基本合意／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:57JST ＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 2197 +68
大幅に5日続伸。三井物産デジタル・アセットマネジメント（東京都中央区）と両社が組成する不動産ファンドに対する共同アセットマネジメントに関する基本合意書を締結し、共同で事業を推進すると発表している。これまでにない強みを持つ不動産デジタル証券ファンドの組成を目指す。また、物流施設ブランド「LOGI FLAG」の開発用地として千葉県習志野市の物件を取得した。敷地面積は4150平方メートル。取引価格は非公表。《ST》
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