*15:15JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は149円95銭で取引終了

長期国債先物2022年6月限

寄付149円81銭 高値149円99銭 安値149円80銭 引け149円95銭

売買高総計19573枚

2年 436回 -0.069％

5年 151回 -0.006％

10年 366回 0.230％

20年 180回 0.736％



27日の債券先物6月限は、やや強含み。149円81銭で取引を開始し、149円80銭まで下げた後、149円99銭まで上昇し、149円95銭で取引を終えた。現物債の取引では、10年超の気配が相対的にしっかりとなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りは、下げ渋り。2年債は2.46％近辺、5年債は2.70％近辺、10年債は2.74％近辺、30年債は2.97％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.99％、英国債は1.97％、オーストラリア10年債は3.25％、場、NZ10年債は3.47％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・17:00 ユーロ圏・4月マネーサプライM3（予想：+6.3％、3月：+6.3％）

・21:30 米・4月個人所得（前月比予想：+0.5％、3月：+0.5％）

・21:30 米・4月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.7％、3月：+1.1％）

・21:30 米・4月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.9％、3月：+5.2％）

・21:30 米・4月卸売在庫速報値（前月比予想：+2.0％、3月：+2.3％）

・23:00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：59.1、速報値：59.1）



（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》