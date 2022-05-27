*08:29JST 5/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（32637.19、+516.91）

・ナスダック総合指数は上昇（11740.65、+305.91）

・シカゴ日経先物は上昇（26960、大阪比+350）

・SOX指数は上昇（2994.61、+111.68）

・VIX指数は低下（27.50、-0.87）

・米原油先物は上昇（114.09、+3.76）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（26604.84、-72.96）

・1ドル＝127.10-20円

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナ情勢

・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項

・東京CPI（5月）

・貿易統計（5月上旬）

・衆院本会議

・SBIホールディングス＜8473＞など決算発表

・中国工業企業利益（4月）

・豪小売売上高（4月）

・ユーロ圏マネーサプライ（4月）

・米個人所得（4月）

・米個人消費支出（4月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（5月）

・リトアニアで北大西洋条約機構加盟国国会議員会議（NATO-PA）春季大会（30日ま

で）

・バイデン大統領が米海軍兵学校卒業式でスピーチ《ST》