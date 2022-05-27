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5/27の強弱材料

2022年5月27日 08:29

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記事提供元：フィスコ

*08:29JST 5/27
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（32637.19、+516.91）
・ナスダック総合指数は上昇（11740.65、+305.91）
・シカゴ日経先物は上昇（26960、大阪比+350）
・SOX指数は上昇（2994.61、+111.68）
・VIX指数は低下（27.50、-0.87）
・米原油先物は上昇（114.09、+3.76）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料
・日経平均は下落（26604.84、-72.96）
・1ドル＝127.10-20円
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナ情勢
・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項
・東京CPI（5月）
・貿易統計（5月上旬）
・衆院本会議
・SBIホールディングス＜8473＞など決算発表
・中国工業企業利益（4月）
・豪小売売上高（4月）
・ユーロ圏マネーサプライ（4月）
・米個人所得（4月）
・米個人消費支出（4月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（5月）
・リトアニアで北大西洋条約機構加盟国国会議員会議（NATO-PA）春季大会（30日ま
で）
・バイデン大統領が米海軍兵学校卒業式でスピーチ《ST》

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