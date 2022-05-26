*08:27JST 5/26

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（32120.28、+191.66）

・ナスダック総合指数は上昇（11434.74、+170.29）

・シカゴ日経先物は上昇（26790、大阪比+110）

・1ドル＝127.20-30円

・SOX指数は上昇（2882.93、+55.88）

・VIX指数は低下（28.37、-1.08）

・米原油先物は上昇（110.33、+0.56）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（26677.80、-70.34）

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナ情勢

・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項

・企業向けサービス価格指数（4月）

・対外対内証券投資（先週）

・半導体製造装置販売高（4月）

・7＆iHD＜3382＞が株主総会

・ソニーG＜6758＞が2022年度事業説明会開催（27日まで）

・衆院予算委員会

・カナダ小売売上高（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米企業利益（1-3月）

・米GDP改定値（1-3月）

・米中古住宅販売成約指数（4月）

・米7年物国債の入札

・ロシア中央銀行が政策金利に関する臨時会合

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・アリババグループ、百度、コストコ、デルテクノロジーズなど決算発表

・インドネシア、スイスは休場《ST》