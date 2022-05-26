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5/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 5/26
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（32120.28、+191.66）
・ナスダック総合指数は上昇（11434.74、+170.29）
・シカゴ日経先物は上昇（26790、大阪比+110）
・1ドル＝127.20-30円
・SOX指数は上昇（2882.93、+55.88）
・VIX指数は低下（28.37、-1.08）
・米原油先物は上昇（110.33、+0.56）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（26677.80、-70.34）
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナ情勢
・ゼロコロナ政策による中国経済停滞
留意事項
・企業向けサービス価格指数（4月）
・対外対内証券投資（先週）
・半導体製造装置販売高（4月）
・7＆iHD＜3382＞が株主総会
・ソニーG＜6758＞が2022年度事業説明会開催（27日まで）
・衆院予算委員会
・カナダ小売売上高（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米企業利益（1-3月）
・米GDP改定値（1-3月）
・米中古住宅販売成約指数（4月）
・米7年物国債の入札
・ロシア中央銀行が政策金利に関する臨時会合
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・アリババグループ、百度、コストコ、デルテクノロジーズなど決算発表
・インドネシア、スイスは休場《ST》
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