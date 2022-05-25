関連記事
日本システムウエア AI画像解析のサブスクリプションサービスを提供開始
記事提供元：フィスコ
*18:22JST 日本システムウエア---AI画像解析のサブスクリプションサービスを提供開始
日本システムウエア＜9739＞は24日、画像AIを活用した人・モノカウントサービス「CityVision」において、新たな機能を追加したサブスクリプションサービスの提供を開始すると発表。
同サービスは2018年よりToamiVisionシリーズとして提供している、映像・画像から特定の人やモノを認識するAI画像解析サービス。
今回のサブスクリプション形態での提供に合わせ、保有する動画から街の動きを可視化する分析設定を、顧客自身がシチュエーションに応じて柔軟に行える機能を搭載。
これにより、これまでのSmartCityや都市開発に向けた交通量調査に加え、建設コンサルティングや不動産・店舗開発における商圏分析など、さらに多くの用途で活用できる定額サービスとなった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日本ヒューム 自己株式の取得を決定 5/25 18:24
- 日本システムウエア モバイル端末を用いた熱中症予防サービスの提供開始 5/25 18:20
- ベルシステム24ホールディングス 経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定 5/25 18:17
- 綿半ホールディングスは上値試す、23年3月期増収増益・連続増配予想 5/25 17:02
- 協立情報通信は下値固め完了、23年3月期実質増益予想 5/25 17:02