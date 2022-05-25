*18:22JST 日本システムウエア---AI画像解析のサブスクリプションサービスを提供開始

日本システムウエア＜9739＞は24日、画像AIを活用した人・モノカウントサービス「CityVision」において、新たな機能を追加したサブスクリプションサービスの提供を開始すると発表。

同サービスは2018年よりToamiVisionシリーズとして提供している、映像・画像から特定の人やモノを認識するAI画像解析サービス。

今回のサブスクリプション形態での提供に合わせ、保有する動画から街の動きを可視化する分析設定を、顧客自身がシチュエーションに応じて柔軟に行える機能を搭載。

これにより、これまでのSmartCityや都市開発に向けた交通量調査に加え、建設コンサルティングや不動産・店舗開発における商圏分析など、さらに多くの用途で活用できる定額サービスとなった。《ST》