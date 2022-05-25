*08:22JST 5/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31928.62、+48.38）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（26748.14、-253.38）

・ナスダック総合指数は下落（11264.45、-270.83）

・シカゴ日経先物は下落（26675、大阪比-65）

・1ドル＝126.80-90円

・SOX指数は下落（2827.05、-71.38）

・VIX指数は上昇（29.45、+0.97）

・米原油先物は下落（109.77、-0.52）

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナ情勢

・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項

・外食売上高（4月）

・石油製品価格（23日）

・国債買いオペ

・景気動向指数改定値（3月）

・黒田日銀総裁が「2022年国際コンファランス」で講演

・月例経済報告

・衆参両院で財政演説と各党代表質問

・シンガポールGDP（1-3月）

・台湾GDP（1-3月）

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独GDP改定値（1-3月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・米耐久財受注（4月）

・米2年物変動利付債と5年物国債の入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（5月3、4日会合分）

・米ツイッターが年次株主総会

・エヌビディアなど決算発表《ST》