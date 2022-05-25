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5/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 5/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31928.62、+48.38）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（26748.14、-253.38）
・ナスダック総合指数は下落（11264.45、-270.83）
・シカゴ日経先物は下落（26675、大阪比-65）
・1ドル＝126.80-90円
・SOX指数は下落（2827.05、-71.38）
・VIX指数は上昇（29.45、+0.97）
・米原油先物は下落（109.77、-0.52）
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナ情勢
・ゼロコロナ政策による中国経済停滞
留意事項
・外食売上高（4月）
・石油製品価格（23日）
・国債買いオペ
・景気動向指数改定値（3月）
・黒田日銀総裁が「2022年国際コンファランス」で講演
・月例経済報告
・衆参両院で財政演説と各党代表質問
・シンガポールGDP（1-3月）
・台湾GDP（1-3月）
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独GDP改定値（1-3月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・米耐久財受注（4月）
・米2年物変動利付債と5年物国債の入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（5月3、4日会合分）
・米ツイッターが年次株主総会
・エヌビディアなど決算発表《ST》
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