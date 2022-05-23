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旅工房 大幅に5日続伸、3月の旅客取扱額は76.5％増、政府の水際対策緩和調整も材料視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:33JST ＜6548＞ 旅工房 770 +32
大幅に5日続伸。3月の旅客取扱額は前年同月比76.5％増の約1.40億円だっと発表している。内訳は、海外旅行取扱額が121.0％増の0.41億円、国内旅行取扱額が62.8％増の0.98億円。21年4月-22年3月までの累計の合計取扱額累計は前年同期比31.2％減の14.96億円にとどまったが、取扱額の回復傾向が好感されている。また、政府が新型コロナウイルスの水際対策を緩和する方向で調整を進めていることも買い材料視されているようだ。《ST》
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