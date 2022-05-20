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20日の日本国債市場概況：債券先物は149円78銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:09JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は149円78銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円64銭 高値149円85銭 安値149円55銭 引け149円78銭
売買高総計24939枚
2年 436回 -0.060％
5年 151回 0.005％
10年 366回 0.235％
20年 180回 0.735％
債券先物6月限は、149円64銭で取引を開始。日本の4月全国消費者物価指数(生鮮品除く)が前年比+2％超に達したことや米10年債利回りの上昇を受けて、一時売りになったとみられ、149円55銭まで下げた。その後、財務省の20年債入札の結果は順調との見方から買いが急速に強まり、149円85銭まで上げた。現物債の取引では全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は2.62％、10年債は2.85％、30年債は3.06％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は0.97％、英国債は1.90％、オーストラリア10年債は3.30％、NZ10年債は3.49％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・23:00 ユーロ圏・5月消費者信頼感指数速報値（予想：-21.5、4月：-22.0）《KK》
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