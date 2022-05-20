*17:09JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は149円78銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円64銭 高値149円85銭 安値149円55銭 引け149円78銭

売買高総計24939枚

2年 436回 -0.060％

5年 151回 0.005％

10年 366回 0.235％

20年 180回 0.735％

債券先物6月限は、149円64銭で取引を開始。日本の4月全国消費者物価指数(生鮮品除く)が前年比+2％超に達したことや米10年債利回りの上昇を受けて、一時売りになったとみられ、149円55銭まで下げた。その後、財務省の20年債入札の結果は順調との見方から買いが急速に強まり、149円85銭まで上げた。現物債の取引では全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は2.62％、10年債は2.85％、30年債は3.06％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.97％、英国債は1.90％、オーストラリア10年債は3.30％、NZ10年債は3.49％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・23:00 ユーロ圏・5月消費者信頼感指数速報値（予想：-21.5、4月：-22.0）《KK》