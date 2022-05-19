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NY外為:ドル円基準線の128.22円がサポート、割り込むと一段安も、ダウ843ドル安
記事提供元：フィスコ
*01:36JST NY外為:ドル円基準線の128.22円がサポート、割り込むと一段安も、ダウ843ドル安
NY外為市場でドル・円は128円12銭まで下落後は、売りが一服し、128円30銭でもみ合いとなった。
基準線水準の128円22銭の攻防が続いたが、この水準を割り込むと、一目均衡表の雲の上限122円47銭を目指す可能性もある。
米株式相場は続落。ダウは一時873ドル安、10年債利回りは2.91％まで低下した。《KY》
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