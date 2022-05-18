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NY金：小幅高で1818.90ドル、米長期金利上昇で上げ渋る
記事提供元：フィスコ
*07:29JST NY金：小幅高で1818.90ドル、米長期金利上昇で上げ渋る
NY金先物6月限は小幅高（COMEX金6月限終値：1818.90 ↑4.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比+4.90ドルの1818.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1811.80ドル-1834.80ドル。ロンドン市場で1834.80ドルまで買われたが、米長期金利の上昇や株高を受けてニューヨーク市場の終盤にかけて売りが強まり、上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引で1811.80ドルまで下落している。《FA》
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