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前日に動いた銘柄 part2 フェローテク、Abalance、プロジェクトカンパニーなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 フェローテク、Abalance、プロジェクトカンパニーなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
チェンジ<3962> 1602 -120
中小型グロース株の軟調な地合いに押される。
テスホールディングス<5074> 1403 -108
通期業績上方修正もインパクト限定的で出尽くし感。
電通グループ<4324> 4415 -290
第1四半期は市場コンセンサスをやや下振れ。
JMDC<4483> 4790 -230
メリルリンチ日本証券では目標株価引き下げ観測。
ユニチカ<3103> 250 -16
3月安値割り込んで処分売りが優勢。
サニックス<4651> 247 -10
前期業績下振れで赤字幅拡大。
日機装<6376> 791 -35
第1四半期は営業赤字に転落。
エムアップ<3661> 1045 -57
今期大幅増益見通しで前日は大幅高。
上組<9364> 2580 -118
中計数値上方修正や株主還元策を高評価で前日に急伸。
BEENOS<3328> 1751 -74
リバウンド一巡感で戻り売り優勢。
三菱UFJ<8306> 717.1 -11.8
株主還元拡充も減益ガイダンスで上値重い。
リクルートHD<6098> 4787 +95
主要事業のトップライン成長をプラス視。
INPEX<1605> 1555 +83
原油市況の上昇で関連株として買いが優勢。
フェローテク<6890> 2947 +500
連続大幅増益や増配計画を高評価。
santec<6777> 1473 +239
今期大幅増益見通しを好感する。
Abalance<3856> 2670 +434
通期の売上高予想を上方修正している。
メディアリンクス<6659> 181 +7
メキシコ企業とのパートナー契約締結を発表。
シダックス<4837> 450 +51
今期の連続大幅増益見通しを高評価。
リミックスポイント<3825> 629 +13
SBIHDとの資本業務提携を引き続き買い材料視。
NEWART<7638> 1188 -190
今期営業益は中計目標値を下振れ。
多摩川HD<6838> 743 -116
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。
エッジテクノロジー<4268> 1083 +40
22年4月期予想を上方修正、営業利益は1.61億円から2.10億円に引き上げ。
リビン・テクノロジーズ<4445> 2508 -192
上期営業利益は前年同期の約3.3倍となる2.34億円で着地。
プロジェクトカンパニー<9246> 4125 +555
第1四半期決算は通期計画に対して好調な進捗。
ココペリ<4167> 824-300
23年3月期の営業利益見通しは前期比97.2％減の0.10億円。
ジモティー<7082> 1526 -172
第1四半期は営業赤字転落で着地。
クラウドワークス<3900> 1030 -53
好調な上期決算を受けて買いが先行するもマイナス転換。
ログリー<6579> 525 +10
23年3月期の最終損益は黒字転換見通しながら動きは冴えない。
セカンドサイトアナリティカ<5028> 2724 +368
23年3月期見通しを評価した動きが続く。
メルカリ<4385> 2114 -91
配送サービス利用料金を6月16日から値上げ、物価上昇など考慮。
モブキャスト<3664> 86 +17
スマホ向けゲーム『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』を開発中と発表。《FA》
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