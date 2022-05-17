関連記事
Ｆーブレイン 大幅に3日続伸、チェック・ポイントと共同開発、連携サービス提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:32JST <3927> Ｆーブレイン 667 +11
大幅に3日続伸。世界的なプロバイダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズと協同開発を開始すると発表している。フーバーブレインの働き方改革支援製品「ワークスマートクラウド」と、チェック・ポイントのセキュリティ製品「ハーモニーエンドポイント」を連携させる。企業の管理者は連携サービスで安心安全な労働環境の実現と生産性向上に向けた取り組みが可能になるとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- CSーC 大幅に3日続伸、22年9月期第2四半期の営業利益は倍増、会社計画を超過達成／新興市場スナップショット 5/17 13:19
- ココペリ ストップ安売り気配、23年3月期の営業利益予想97.2％減、成長投資先行／新興市場スナップショット 5/17 13:09
- プロジェクトＣ 大幅に3日続伸、22年12月期第1四半期の営業利益2.24億円、進捗率33.4％／新興市場スナップショット 5/17 10:14
- エッジテクノロジ 大幅に反発、22年4月期の営業利益予想を上方修正、AIソリューション好調／新興市場スナップショット 5/17 09:46
- メルカリ 大幅に続落、配送サービス利用料金を6月16日から値上げ、物価上昇など考慮／新興市場スナップショット 5/17 09:34