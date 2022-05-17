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Ｆーブレイン　大幅に3日続伸、チェック・ポイントと共同開発、連携サービス提供／新興市場スナップショット

2022年5月17日 13:32

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記事提供元：フィスコ


*13:32JST <3927> Ｆーブレイン 667 +11
大幅に3日続伸。世界的なプロバイダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズと協同開発を開始すると発表している。フーバーブレインの働き方改革支援製品「ワークスマートクラウド」と、チェック・ポイントのセキュリティ製品「ハーモニーエンドポイント」を連携させる。企業の管理者は連携サービスで安心安全な労働環境の実現と生産性向上に向けた取り組みが可能になるとしている。《ST》

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