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CSーC　大幅に3日続伸、22年9月期第2四半期の営業利益は倍増、会社計画を超過達成／新興市場スナップショット

2022年5月17日 13:19

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記事提供元：フィスコ


*13:19JST <9258> CSーC 611 +52
大幅に3日続伸。22年9月期第2四半期累計（21年10月-22年3月）の営業利益を1.31億円と発表している。説明資料によると、前年同期比107.4％増。利益率の高いSaaS型統合マーケティングツール「C−mo」の受注が伸長した。カスタマーサクセスのオペレーションフロー確立が計画より早く進捗し、人員の追加採用の必要がなくなったことから会社計画（0.79億円）を超過達成している。通期予想は前期比87.6％増の3.10億円で据え置いた。《ST》

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