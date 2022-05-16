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ハイブリッドテク 大幅に続伸、22年9月期の営業利益予想を上方修正、上半期実績は4.3倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:53JST <4260> ハイブリッドテク 559 +59
大幅に続伸。22年9月期の営業利益を従来予想の2.01億円から2.48億円（前期実績1.11億円）に上方修正している。主力のストックサービスの売上収益が高単価人材の採用増加で伸長したほか、新卒人材の育成やプロジェクト配属が順調に進んだため。また、ベトナムが新型コロナウイルス感染症の影響を脱し、制限の解除をしている状況なども踏まえた。第2四半期累計（21年10月-22年3月）は前年同期比326.3％増の1.22億円で着地した。《ST》
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