

*15:36JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ

石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか精密機器、金属製品、電気機器、情報・通信業なども上昇。一方、パルプ・紙が下落率トップ。そのほか鉱業、電力・ガス業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,176.4 ／ 5.46

2. 精密機器 ／ 9,576.72 ／ 5.10

3. 金属製品 ／ 1,152.59 ／ 3.64

4. 電気機器 ／ 3,362.13 ／ 3.17

5. 情報・通信業 ／ 4,609.86 ／ 2.89

6. 建設業 ／ 1,093.56 ／ 2.65

7. サービス業 ／ 2,430.91 ／ 2.62

8. 空運業 ／ 188.01 ／ 2.53

9. 小売業 ／ 1,239.79 ／ 2.50

10. 陸運業 ／ 1,799.62 ／ 2.20

11. その他金融業 ／ 679.7 ／ 2.04

12. ゴム製品 ／ 3,316.69 ／ 1.92

13. 非鉄金属 ／ 995.39 ／ 1.91

14. 海運業 ／ 1,127.77 ／ 1.90

15. 鉄鋼 ／ 458.12 ／ 1.72

16. 医薬品 ／ 3,061.16 ／ 1.46

17. 繊維業 ／ 532.8 ／ 1.36

18. 水産・農林業 ／ 486. ／ 1.17

19. 証券業 ／ 349.59 ／ 1.15

20. 機械 ／ 2,079.92 ／ 1.13

21. 輸送用機器 ／ 3,255.08 ／ 1.10

22. ガラス・土石製品 ／ 1,061.12 ／ 1.08

23. 卸売業 ／ 2,022.74 ／ 1.07

24. 不動産業 ／ 1,438.48 ／ 0.95

25. 食料品 ／ 1,667.21 ／ 0.94

26. 化学工業 ／ 2,036.93 ／ 0.92

27. その他製品 ／ 3,557.82 ／ 0.84

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,851.26 ／ 0.63

29. 銀行業 ／ 155.2 ／ 0.44

30. 保険業 ／ 1,214.79 ／ 0.32

31. 電力・ガス業 ／ 378.76 ／ -0.09

32. 鉱業 ／ 407.69 ／ -0.24

33. パルプ・紙 ／ 444.01 ／ -3.73《FA》