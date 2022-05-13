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今日の注目スケジュール：ユーロ圏鉱工業生産指数、米輸入物価指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2022年5月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏鉱工業生産指数、米輸入物価指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:50　マネーストック(4月)


＜海外＞
13:00　マレーシア・GDP(1-3月)　　3.6％
17:30　香港・GDP改定値(1-3月)　　-4.0％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月)　-0.5％　0.7％
21:30　米・輸入物価指数(4月)　0.6％　2.6％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(5月)　63.7　65.2
25:00　露・CPI(4月)　1.60％　7.61％


印・貿易収支(4月、16日までに)　　-185.148億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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