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今日の注目スケジュール：ユーロ圏鉱工業生産指数、米輸入物価指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏鉱工業生産指数、米輸入物価指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:50 マネーストック(4月)
＜海外＞
13:00 マレーシア・GDP(1-3月) 3.6％
17:30 香港・GDP改定値(1-3月) -4.0％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) -0.5％ 0.7％
21:30 米・輸入物価指数(4月) 0.6％ 2.6％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(5月) 63.7 65.2
25:00 露・CPI(4月) 1.60％ 7.61％
印・貿易収支(4月、16日までに) -185.148億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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