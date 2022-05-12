MTG　大幅に6日続落、22年9月期第2四半期の営業利益24.1％減、売上原価膨らむ／新興市場スナップショット

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大幅に6日続落。22年9月期第2四半期累計（21年10月-22年3月）の営業利益を前年同期比24.1％減の23.04億円と発表している。売上高は12.7％増の227.48億円と堅調だったが、売上原価が61.5％増の79.60億円に膨らんだことが響いた。通期予想は前期比15.7％増の45.00億円で据え置いた。また、9月30日現在の株主を対象に優待制度を見直し、1000株以上の保有者に贈呈するポイントを増やす。《ST》